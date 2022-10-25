"Русал" попытается принудить "Интеррос" к любви и соглашению. Обзор

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Очередной этап противостояния "Интерроса" и "Русала" за контроль над "Норильским никелем" предсказуемо сместился в юридическую плоскость. Дождавшись окончания предусмотренных в соглашении акционеров дивидендных выплат, "Русал" подал иск в Высокий суд Лондона. Алюминиевая компания считает, что вместо Владимира Потанина "Норникель" должен возглавить независимый руководитель, а самому "Русалу" должны быть возмещены убытки, нанесенные деятельностью Потанина на посту управляющего партнера.

Большинство экспертов полагает, что обращение в суд логично в свете завершения в этом году срока действия 10-летнего соглашения акционеров "Норникеля". Основные разногласия между акционерами касаются дивидендной политики и самого принципа управления компанией: "Интеррос" Потанина считает соглашение акционеров нецелесообразным и предлагает вернуться к стандартной форме корпоративного управления, "Русал" настаивает на соглашении.

В случае негативного развития событий Потанин может лишиться части доли в "Норникеле". Существует и вариант "процесса ради процесса": суд может быть использован как дополнительный аргумент в переговорах, логика которых для "Русала" - добиться нового соглашения.

Куда может дотянуться Лондонский суд?

Претензии "Русала" о возмещении убытков могут активировать положения соглашения акционеров о штрафном выкупе части доли у допустившей нарушения стороны, напоминают аналитики Renaissance Capital. Согласно ранее опубликованным выдержкам из акционерного соглашения, нарушение соглашения любой из сторон предполагает, среди прочих средств защиты, выкуп у нарушившей стороны либо 7,5% акций "Норникеля" со скидкой 25% от рыночной стоимости, либо выкуп 1,875% акций за $1.

Позиция "Русала", насколько можно судить из пресс-релиза этой компании, заключается в том, что действия Потанина нарушили определённые фидуциарные обязанности по отношению к компании и бизнесу "Норникеля" и, соответственно, к акционерам, поясняет партнёр международной юридической фирмы Astey Юрий Сидоренко. Фактически "Русал" заявляет, что у "Норникеля" не образовалась часть прибыли по причине действий Потанина.

Подавая иск в Высокий суд Лондона, "Русал" использует положение о разрешении споров, содержащееся в соглашении акционеров "Норникеля". Но за обращением с иском к зарубежной структуре Потанина может стоять еще и желание "дотянуться" до активов Потанина, находящихся вне российской юрисдикции, считает Сидоренко.

При этом доля в "Норильском никеле", судя по заявлениям "Интерроса", находится в юрисдикции РФ. В конце прошлого года компании Потанина, участвующие в цепочке владения акциями "Норникеля", редомициллировались в САР на острове Русский.

Кипрская Whiteleave, которая выступала участником соглашения акционеров "Норникеля", сейчас не владеет акциями "Норникеля", хотя на сайте "Норникеля" по данным на конец прошлого года в качестве держателя 37,3% акций фигурирует кипрская Interros Limited, материнская компания Whiteleave. Сейчас держателями доли "Интерроса" в "Норникеле" являются российские ООО МК "Интеррос Капитал" (о.Русский) и ООО ХК "Интеррос" (Москва), уточнили в компании Потанина. Только 0,2% акций "Норникеля" на данный момент еще остались у прежнего владельца - офшора ICFI (Cyprus) Limited.

Метод ведения диалога

Обращение "Русала" в Лондонский суд - один из шагов в рамках острой фазы диалога о будущей дивидендной политике "Норникеля", считает глава аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. "Русал" и "Интеррос" пытаются улучшить свои переговорные позиции, пользуясь любыми возможностями, чтобы ослабить позицию конкурента, поэтому обращение в Лондонский суд отнюдь не удивительно", - говорит он.

Сам предмет иска может быть формальным, важнее реальные цели "Русала": а это, в первую очередь, обеспечение предсказуемых и высоких дивидендов в будущем, которые решали бы проблемы компании с обслуживанием долга, согласен Василий Данилов из "Велес Капитал". Для этого "Русал" пытается продавить новое акционерное соглашение, полагает он. Из-за падения цены алюминия во второй половине 2022 года "Русал" сейчас, скорее всего, балансирует на грани рентабельности, говорит Данилов. Время для иска может быть выбрано еще и с учетом того, что после истечения 1 января 2023 года срока действия акционерного соглашения "Русал" уже не сможет отстранить Потанина через какие-то судебные механизмы, которые основываются на этом соглашении.

"Русал" также настаивает на реализации других средств защиты своих прав как акционера "Норникеля". В этих прочих мерах может заключаться самое интересное, полагает Сидоренко из юридической фирмы Astey. "Вероятно, "Русал" хочет закрепить определенные судом позиции для согласования будущей модели управления, которую можно было бы навязать через новое соглашение акционеров", - говорит он.

"Тем не менее, не исключено, что иск останется только аргументом в договорном процессе - и позднее мы увидим отказ от него вследствие заключения нового соглашения о принципах управления в "Норникеле". Уверен, что речь идет не об одноходовке, а о более сложной комбинации в рамках исторического противостояния и желания "Русала" усилить положение в компании и собственную договорную позицию", - заключил Сидоренко.

Возможно ли новое соглашение?

Пролонгация соглашения акционеров или заключение нового договора в юрисдикции Великобритании по-прежнему возможны, несмотря на то, что Владимир Потанин, Олег Дерипаска и Роман Абрамович находятся в санкционном списке этой страны, говорит доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Александр Молотовников.

"Этот факт не лишает их права на защиту в Высоком суде Лондона. Другой вопрос - к чему в дальнейшем стороны будут стремиться, хотят ли они заключать аналогичное соглашение, чтобы и в дальнейшем их споры решал английский суд", - считает он. Логика выбора юрисдикции в 2012 году могла быть в том, что английское правосудие исходит из достаточно больших усмотрений в свободе договора. "Соглашение может содержать огромное количество обязательств, которые возьмут на себя стороны. В этом смысле такой механизм выгоден стороне, которая заинтересована в том, чтобы поставить партнера по соглашению в максимально жесткие рамки", - резюмирует Молотовников.

Британские санкции против Потанина также не ограничивают его доступ к юридическому сопровождению судебных споров, говорит Сидоренко из Astey: "Даже в случае реальной блокировки активов на территории Великобритании, -что предусмотрено санкциями, действующими против бизнесмена, - есть возможность получения лицензии, позволяющей использовать такие заблокированные активы, чтобы нести обоснованные траты на юристов (OFSI General Licence)". Хотя косвенное влияние санкций возможно: команда юристов Потанина, к примеру, может представлять интересы другой компании, которая не захочет, чтобы они работали одновременно над ее кейсом и кейсом санкционного лица, отметил Сидоренко.

"Русал" на страже прав миноритариев

Помимо суда "Русал", конечно, хотел бы донести свою позицию еще и до инвестиционного сообщества, заявив, что стоит, в том числе, на защите его интересов, отметил Чуйко из BCS.

"Русал" позиционирует свой иск как ориентированный на защиту интересов акционеров "Норникеля". Между тем, речь точно не идет о групповом иске (class action) по защите прав миноритариев, так как "Русал" подаёт иск в рамках соглашения с ограниченным числом участников и специальным механизмом разрешения споров, говорит Сидоренко из Astey.

"В рамках стандартного class action claim к этому иску могли бы присоединиться миноритарии. Например, такой способ защиты действует во многих юрисдикциях, когда определенная группа, например, инициативных вкладчиков, потерявших деньги на стройке какого-нибудь объекта недвижимости, подает групповой иск", - пояснил он.

Мотив защиты миноритариев "Норникеля" "Русал" уже использовал. Замгендиректора "Русала" Максим Полетаев аргументировал необходимость в новом соглашении акционеров и дивидендной политике в том числе и интересами миноритарных акционеров. Он напоминал, что до 2012 года тогдашний менеджмент "Норникеля" совершал крупные сделки со связанными сторонами и проводил обратные выкупы, в которых не могли участвовать миноритарии. "Мы действуем в лучших интересах "Норникеля", в интересах миноритарных акционеров, потому что для миноритарного акционера важны две вещи: это рост акционерной стоимости и предсказуемая дивидендная политика", - говорил Полетаев в октябре 2021 года.

В чем претензии?

"Русал" не уточняет суть претензий к "Норникелю". В 2020 году, когда произошел разлив нефтепродуктов на норильской ТЭЦ, по итогам которого "Норникель" заплатил Росприроднадзору штраф в 146 млрд рублей, "Русал" выражал "чрезвычайную обеспокоенность" ситуацией и формулировал кадровые требования. Но они заключались не в отставке Потанина, а в назначении первого заместителя гендиректора по вопросам экологии (этот функционал позднее был закреплен за Андреем Бугровым, который в этом году перешел на пост главы совета директоров "Норникеля"). "Русал" также настаивал на переезде управляющих органов в Норильск, но это требование не получило развития.

Тогда урегулировать разногласия мажоритариям ГМК удалось, воспользовавшись в начале 2021 года обратным выкупом акций "Норникеля". Ключевым участником buyback был "Русал", который предъявил весь свой пакет к выкупу, продал около 1,4% акций, сохранив представительство в совете директоров, и получил $1,42 млрд. Это позволило "Русалу" в 2021 году снизить чистый долг (основная его часть приходится на кредит Сбербанка под залог акций "Норникеля") с $5,6 млрд до $4,75 млрд.

Разлив нефтепродуктов может быть взять в качестве одного из поводов для претензий к Потанину, считает Данилов из "Велес Капитал". "Но Потанин и "Интеррос" могут это парировать тем, что выплачивать дивиденды акционерам "Норникель" не прекращал, несмотря на штраф. Да, в 2020 году в качестве разовой акции дивиденды были рассчитаны от free cash flow, но при этом "Норникель" еще провел выкуп акций, в котором "Русал" поучаствовал, получив около $1,4 млрд", - напомнил он.

Другая возможная претензия может касаться аварий на двух рудниках и Норильской обогатительной фабрике в начале 2021 года. "Но опять-таки, в противовес этому "Интеррос" может указать на то, что именно "Русал" всегда стремился максимизировать дивиденды "Норникеля", в то время как менеджмент старался направить эти средства на инвестиционную программу компании", - говорит Данилов.

По его мнению, расчет убытков "Русалом" довольно спорен - "с учетом того, что "Норникель" исправно выплачивал дивиденды по акционерному соглашению и "Русал" с финансовой точки зрения ничего не проиграл".

"Пропавшие" непрофили

"Русал" также заявил, что под управлением Потанина "Норникель" утратил ряд бизнес-активов, "которые играли ключевую роль в деятельности группы".

Источник, близкий к совету директоров "Норникеля", предположил, что к таковым "Русал" может относить ООО "Промышленная строительно-монтажная компания" (ПСМК) и авиакомпанию "Нордстар", которые не влияли на финансовые показатели ГМК.

"Нордстар" (работает под брендом NordStar) "Норникель" продал ее менеджменту весной, когда авиакомпания попала в "черный список" ЕС наряду с двадцатью другими российскими перевозчиками. Главным условием сделки по продаже дочерней авиакомпании является обеспечение бесперебойного авиасообщения с Норильском и выполнение летной программы на 100%, поясняла компания.

ПСМК была обособлена в 2017 - 18 гг. из состава дочернего ООО "Заполярная строительная компания", которая, как пояснялось в конкурсной документации, управляла капитальным строительством и ремонтами без учета специфики подземного и наземного строительства. Логика выделения была в том, чтобы оптимизировать и повысить прозрачность процессов в этой сфере.