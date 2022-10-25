СД "Трансконтейнера" пополнили 4 представителя "Росатома", его покинул Шишкарев

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Группа "Дело" (актив Сергея Шишкарева и "Росатома"), которой принадлежит 100% ПАО "Трансконтейнер", 25 октября досрочно прекратила полномочия членов совета директоров оператора и избрала новый состав.

Согласно сообщению, в новый совет "Трансконтейнера" вошли 9 человек.

Новыми членами совета стали директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев, заместитель директора АО "Атомэнергопром" (структура "Росатома") Екатерина Ляхова, генеральный директор АО "Русатом Хэлскеа" (входит в "Росатом") Игорь Обрубов и директор департамента поддержки новых бизнесов "Росатома" Дмитрий Байдаров.

Совет покинул председатель совета директоров группы "Дело" Сергей Шишкарев, бывший президент "Трансконтейнера" Александр Исурин, советник главы "Дела" Иван Беседин, сооснователь группы Rail Garant Сергей Гущин, а также топ-менеджер группы "Дело" Александр Осипов и экс-топ-менеджер группы Андрей Ященко.

Свои места в совете сохранили генеральный директор ООО "УК "Дело" Дмитрий Паньков, президент "Трансконтейнера" Виталий Евдокименко (в сентябре сменил на этом посту Исурина), старший вице-президент по стратегическому развитию и ИТ группы "Дело" Владимир Бычков (ранее руководил Global Ports), бывший генеральный директор "Трансконтейнера" Петр Баскаков и советник президента ООО "УК "Дело" Наталья Шиповская.

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров составляет порядка 113 тыс. единиц вместимостью более 167 тыс. TEU, фитинговых платформ - более 42 тыс. единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России, оперирует 23 грузовыми судами, в том числе 13 судами ОАО "Сахалинское морское пароходство". Оператор принадлежит группе "Дело" (51% - у Сергея Шишкарева, 49% - у "Росатома").