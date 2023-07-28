"Трансконтейнер" выплатит 4 млрд рублей дивидендов из прибыли прошлых лет

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Трансконтейнер" выплатит 4 млрд рублей дивидендов из прибыли прошлых лет. Соответствующее решение в пятницу принял единственный акционер - группа "Дело", сообщила компания.

Железнодорожный оператор выплатит 287,88 рубля на акцию.

Ранее в этот день "Трансконтейнер" раскрыл рекомендации совета директоров по дивидендам, которые совпали с решением акционера.

Годом ранее компания также выплачивала дивиденды по результатам прошлых периодов в размере 647 рублей 73 копейки на акцию. Всего выплату дивидендов было направлено чуть более 9 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Уставный капитал "Трансконтейнера" состоит из 13 894 778 обыкновенных акций номиналом 1000 рублей каждая.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ, владеет парком контейнеров из 141 тысячи единиц вместимостью около 219 тысяч TEU и 40 тысяч фитинговых платформ. Компания оперирует 40 железнодорожными терминалами в России. "Трансконтейнеру" принадлежит 58,67% акций ОАО "Сахалинское морское пароходство"(SASCO), которое владеет 14 судами. Оператор принадлежит группе "Дело" (51% - у Сергея Шишкарева, 49% - у "Росатома").