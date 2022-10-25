Опрос показал, что россияне не готовы использовать в расчетах криптовалюту

Исследование проводили "Росгосстрах" и банк "Открытие"

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Отношение россиян к расчетам с помощью криптовалюты остается скептическим и больше половины населения не смогли вовсе ответить на вопрос, может ли карта Union Pay стать хорошей заменой картам международных платежных систем Visa и Mastercard, ушедших из России.

Это показал опрос, который "Росгосстрах" и банк "Открытие" провели 12-18 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 взрослых россиян в городах с населением более 100 тысяч человек.

54% участников вообще затруднились ответить на вопрос о Union Pay, 22% полагают, что китайские карты сумеют заменить Visa и Маstercard, лишь 2% из них определенно уверены в этом. По мнению 24% опрошенных, карты Union Pay не станут достойной заменой карт главных международных платежных систем, причем 8% абсолютно уверены в этом.

Лишь 1% опрошенных сообщили, что имеют опыт расчетов с помощью криптовалюты или однозначно готовы попробовать. 11% скорее готовы использовать "крипту". При этом 59% не хотят рассчитываться криптовалютой (из них 28% определенно нет и 31% скорее нет), еще 28% затруднились с ответом. Больше всего убежденных противников криптовалюты на Урале (66%), меньше всего на Северном Кавказе (46%).

Около 30% опрошенных по-прежнему готовы брать в поездки за границу и карты, и наличные деньги. 11% берут в такие поездки только наличные, чтобы избежать проблем с картами. 4% используют в заграничных поездках только карты. 55% заявили, что не ездят за границу.

Несмотря на общую неопределенность, число россиян, которые предпочитают безналичные расчеты, продолжает расти. 24% опрошенных заявили, что в последние месяцы перешли на безналичные расчеты и стали реже пользоваться наличными деньгами. Еще 41% опрошенных почти не пользовались наличными раньше и продолжают мало пользоваться сейчас. 26%, напротив, активно использовали наличные деньги ранее и продолжают делать это. 9% в последние месяцы, наоборот, стали снимать наличные деньги в банках чаще. На Северном Кавказе людей этой категории - 21% из числа опрошенных, а на Урале - 3%.

Среди факторов, которые повлияли на отношение людей к наличным деньгам в последнее время сильнее всего (был открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), респонденты называли общую неопределенность в стране и мире (45%), уход из России международных платежных систем (14%), в меньшей степени - личные риски и бытовую ситуацию.

Важными причинами предпочтения банковских карт расчетам наличными участники опроса называли скорость расчетов и безопасность их проведения.