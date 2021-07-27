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В США 13% населения признались в покупке криптовалют в 2020 году

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В 2020 году операции с криптовалютами в 2020 году совершили 13% американцев, с акциями - 24%, показал опрос, проведенный Чикагским университетом. В опросе участвовало более 1000 человек.

Согласно представленным данным, 41% людей, инвестировавших в криптовалюту, составили женщины. Среди инвесторов в акции их 38%.

Криптовалюты более популярны у менее обеспеченных жителей США. Если среди криптоинвесторов 35% зарабатывают менее $60 тысяч в год, то среди тех, кто вкладывается в акции людей с такими доходами 27%.

Более образованные американцы чаще предпочитают инвестировать в акции - среди опрошенных 51% людей с высшим образованием. В числе криптоинвесторов его имеют 45%.

Среди тех, кто вкладывается в криптовалюты, 44% представителей этнических и расовых меньшинств (men of color), а среди инвесторов в акции - 35%.

Криптоинвесторы, согласно по исследованию, моложе. Их средний возраст составляет 38 лет, а у инвесторов на фондовых рынках - 47 лет.

По данным опроса, большинство криптоинвесторов получают информацию с торговых площадок, таких как Coinbase, Fidelity и Robinhood, а также из социальных сетей. Только 2% пользуются рекомендациями брокеров или финансовых консультантов.

Стоимость биткойна, наиболее торгуемой криптовалюты, за последний месяц снизилась примерно на 20% и опустилась ниже $30 тысяч. В апреле он стоил дороже $60 тысяч.

Падение котировок объясняется беспокойством инвесторов в связи с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" и напряженностью в отношениях между Китаем и США. Помимо прочего, китайское правительство продолжает предпринимать меры по ограничению торговли криптовалютами.

США Китай коронавирус Coinbase Fidelity Robinhood

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