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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Мировой выпуск стали в сентябре снизился на 3,7% в годовом измерении

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 151,7 млн тонн, сообщила организация.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 6,8% в годовом выражении, до 5,7 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

сентябрь 2022 Динамика к сентябрю 2021 Динамика к августу 2022** Январь-сентябрь 2022 Динамика к январю-сентябрю 2021
Всего (64 страны) 151,7 3,7% 0,7% 1 405,2 -4,3%
Страны ЕС (27), всего 10,7 -16,7 10,3% 105,8 -8,2%
Россия, страны СНГ, Украина 6,7 -21,9% -2,9% 65,8 -18,5%
Китай 87,0 17,6% 3,7% 780,8 -3,4%
Индия 9,9 1,8% -2,9% 93,3 6,4%
Япония 7,1 -12,3% -2,7% 67,8 -6,0%
США 6,6 -7,5% -5,7% 61,5 -4,3%
Южная Корея 4,6 -15,4% -24,6% 50,5 -4,4%
Россия 5,7* -6,8% -3,4% 54,6 -6,0%
Германия 2,8 -15,4% -3,4% 28,2 -6,0%
Турция 2,7 -19,4% -3,6% 27,3 -9,3%
Бразилия 2,7 -11,7% -3,6% 25,9 -5,3%
Иран 2,7 26,7% 28,6% 22,2 9,8%

* Предварительные данные

**Подсчеты "Интерфакса"

WSA Китай СНГ Украина
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