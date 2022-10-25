Мировой выпуск стали в сентябре снизился на 3,7% в годовом измерении
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 151,7 млн тонн, сообщила организация.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 6,8% в годовом выражении, до 5,7 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|сентябрь 2022
|Динамика к сентябрю 2021
|Динамика к августу 2022**
|Январь-сентябрь 2022
|Динамика к январю-сентябрю 2021
|Всего (64 страны)
|151,7
|3,7%
|0,7%
|1 405,2
|-4,3%
|Страны ЕС (27), всего
|10,7
|-16,7
|10,3%
|105,8
|-8,2%
|Россия, страны СНГ, Украина
|6,7
|-21,9%
|-2,9%
|65,8
|-18,5%
|Китай
|87,0
|17,6%
|3,7%
|780,8
|-3,4%
|Индия
|9,9
|1,8%
|-2,9%
|93,3
|6,4%
|Япония
|7,1
|-12,3%
|-2,7%
|67,8
|-6,0%
|США
|6,6
|-7,5%
|-5,7%
|61,5
|-4,3%
|Южная Корея
|4,6
|-15,4%
|-24,6%
|50,5
|-4,4%
|Россия
|5,7*
|-6,8%
|-3,4%
|54,6
|-6,0%
|Германия
|2,8
|-15,4%
|-3,4%
|28,2
|-6,0%
|Турция
|2,7
|-19,4%
|-3,6%
|27,3
|-9,3%
|Бразилия
|2,7
|-11,7%
|-3,6%
|25,9
|-5,3%
|Иран
|2,7
|26,7%
|28,6%
|22,2
|9,8%
* Предварительные данные
**Подсчеты "Интерфакса"