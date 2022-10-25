Мировой выпуск стали в сентябре снизился на 3,7% в годовом измерении

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 151,7 млн тонн, сообщила организация.