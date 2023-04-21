Мировой выпуск стали в марте вырос на 1,7%, до 165 млн тонн
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2023 года производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 165,1 млн тонн, сообщила организация.
В январе-марте выпуск металла практически не изменился, сократившись на 0,1%, до 459,3 млн тонн.
Россия в марте, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 0,4% в годовом выражении, до 6,6 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|март 2023
|Динамика к марту 2022
|Январь-март 2023
|Динамика к январю-марту 2022
|Всего (63 страны)
|165,1
|1,7%
|459,3
|-0,1%
|Страны ЕС (27), всего
|11,9
|-5,6%
|33,1
|-10,1%
|Россия, страны СНГ, Украина
|7,6
|3%
|21,4
|-11,8%
|Россия
|6,6*
|0,4%
|18,7
|-1,3%
|Китай
|95,7
|6,9%
|261,6
|6,1%
|Индия
|11,4
|2,7%
|33,2
|3%
|Япония
|7,5
|-5,9%
|21,6
|-6%
|США
|6,7
|-2,1%
|19,4
|-4%
|Южная Корея
|5,8
|1,9
|16,7
|-1,5%
|Германия
|3,3*
|-0,5%
|9,2
|-5,8%
|Турция
|2,7
|-18,6%
|7,4
|-21,5%
|Бразилия
|2,7
|-8,7%
|8,0
|-6,8
|Италия
|2,2
|2,7%
|5,6
|-6%
* - Предварительные данные