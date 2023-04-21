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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Мировой выпуск стали в марте вырос на 1,7%, до 165 млн тонн

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2023 года производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 165,1 млн тонн, сообщила организация.

В январе-марте выпуск металла практически не изменился, сократившись на 0,1%, до 459,3 млн тонн.

Россия в марте, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 0,4% в годовом выражении, до 6,6 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

март 2023 Динамика к марту 2022 Январь-март 2023 Динамика к январю-марту 2022
Всего (63 страны) 165,1 1,7% 459,3 -0,1%
Страны ЕС (27), всего 11,9 -5,6% 33,1 -10,1%
Россия, страны СНГ, Украина 7,6 3% 21,4 -11,8%
Россия 6,6* 0,4% 18,7 -1,3%
Китай 95,7 6,9% 261,6 6,1%
Индия 11,4 2,7% 33,2 3%
Япония 7,5 -5,9% 21,6 -6%
США 6,7 -2,1% 19,4 -4%
Южная Корея 5,8 1,9 16,7 -1,5%
Германия 3,3* -0,5% 9,2 -5,8%
Турция 2,7 -18,6% 7,4 -21,5%
Бразилия 2,7 -8,7% 8,0 -6,8
Италия 2,2 2,7% 5,6 -6%

* - Предварительные данные

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