Мировой выпуск стали в марте вырос на 1,7%, до 165 млн тонн

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2023 года производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 165,1 млн тонн, сообщила организация.

В январе-марте выпуск металла практически не изменился, сократившись на 0,1%, до 459,3 млн тонн.

Россия в марте, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 0,4% в годовом выражении, до 6,6 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

март 2023 Динамика к марту 2022 Январь-март 2023 Динамика к январю-марту 2022 Всего (63 страны) 165,1 1,7% 459,3 -0,1% Страны ЕС (27), всего 11,9 -5,6% 33,1 -10,1% Россия, страны СНГ, Украина 7,6 3% 21,4 -11,8% Россия 6,6* 0,4% 18,7 -1,3% Китай 95,7 6,9% 261,6 6,1% Индия 11,4 2,7% 33,2 3% Япония 7,5 -5,9% 21,6 -6% США 6,7 -2,1% 19,4 -4% Южная Корея 5,8 1,9 16,7 -1,5% Германия 3,3* -0,5% 9,2 -5,8% Турция 2,7 -18,6% 7,4 -21,5% Бразилия 2,7 -8,7% 8,0 -6,8 Италия 2,2 2,7% 5,6 -6%

* - Предварительные данные