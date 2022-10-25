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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Золото активно дорожает на фоне ослабления доллара

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Золото и серебро растут в ходе торгов во вторник благодаря ослаблению курса доллара.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:04 по Москве поднимаются на 0,6% - до $1663,40 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в декабре прибавило в цене 0,8% и стоит $19,34 за унцию.

Тем временем цены на палладий снизились на 2%, до $1928,5 за унцию, платина подешевела на 0,6%, до $921,4 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) упал в ходе торгов более чем на 1% после публикации статданных.

Как стало известно во вторник, индекс потребительского доверия в США в октябре уменьшился до 102,5 пункта по сравнению с пересмотренными 107,8 пункта месяцем ранее.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до 106,5 пункта с объявленного ранее сентябрьского уровня в 108 пунктов, свидетельствуют данные опросов Trading Economics.

NYMEX
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