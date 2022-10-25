Стоимость проектов по импортозамещению в мобильной связи оценили в 30 млрд рублей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Стоимость трех проектов по созданию отечественного оборудования и ПО для мобильных сетей связи составит 30 млрд рублей. Об этом сообщила директор по стратегическому развитию ПАО "Ростелеком" Алеся Мамчур на форуме "Спектр-2022".

По ее словам, речь идет о трех проектах, отобранных в рамках механизма индустриальных центров компетенций (ИЦК): подсистема базовых станций стандартов 2G/4G/5G операторского класса; базовая станция стандарта 2G/4G для проекта УЦН и корпоративных сетей связи; программное обеспечение ядра мобильных сетей связи.

"Общая стоимость этих проектов (бюджетного и небюджетного финансирования) составляет 30 млрд рублей. У нас достаточно неплохой показатель по доле негосударственного финансирования. Несмотря на то, что это высокорискованная разработка, сами разработчики инвестируют порядка 50%", - сказала Мамчур.

По ее словам, самой приоритетной является разработка базовой станции 4G с возможным дальнейшим развитием для сети 5G. Проектом будет заниматься холдинг "ИКС-Технологии". Контур проекта охватывает достаточно большой промежуток времени – до 2027 года. Якорным заказчиком в рамках ИЦК является "Ростелеком". В декабре планируется заключение форвардных контрактов с производителями этого оборудования. Помимо "Ростелекома", контракты, как планируется, подпишут также "Мегафон" и "Вымпелком".

Второй проект предусматривает разработку базовой станции стандартов 2G/4G, которая призвана одновременно обеспечить качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет, что является важным для малых населенных пунктов. Разработчиком выступает объединение, созданное специально для этого проекта – кооперация компаний НТР и "Булат".

"Планируем, что уже к 2030 году базовые станции, разработанные в рамках этой кооперации, будут установлены в 50% населенных пунктов, которые в рамках проекта УЦН должны быть обеспечены мобильной связью", - сказала Мамчур. Она добавила, что базовые станции в рамках кооперации НТР и "Булата" будут появляться уже в следующем году.

Разработчиком третьего проекта – ядра мобильной сети – является "Протей". Цель проекта – создание ПО для ядра мобильных сетей связи. Якорным заказчиком готов выступить Tele2, который также планирует в ближайшее время подписать форвардный контракт с разработчиком. "Ожидаем, что к 2030 году более 40 миллионов абонентов смогу получать услуги мобильных сетей связи с использованием этого ПО", - сказала представитель "Ростелекома".

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что Минцифры будет оказывать точечную финансовую поддержку производителям телеком-оборудования под заключенные форвардные контракты. Он также говорил, что отечественные базовые станции, созданные в рамках данной кооперации, будут в первую очередь апробироваться в регионах.

Инициатором создания индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики в июне выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. ИЦК формируют заказ на разработку отечественных решений в соответствии с потребностями различных секторов экономики.