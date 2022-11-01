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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Компаниям дадут 2-3 года на адаптацию софта под российские ОС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры определит три-четыре отечественные операционные системы (ОС), чтобы разработчики сделали под них версии своих программных продуктов; на это компаниям дается два-три года, сказал журналистам руководитель ведомства Максут Шадаев.

"У нас есть отдельный центр, который за операционки отвечает. Они должны сформулировать вместе с индустрией набор ОС российских (...) Мы будем требовать со всех компаний российских совместимости (с этими ОС - ИФ)", - сказал он.

Министр добавил, что будут выбраны три или четыре системы до конца года.

Также планируется установлены сроки, в течение которых российские разработчики должны будут иметь версии, работающие на этих ОС. "В течение двух-трех лет все компании, например, "1С", должны иметь версию работоспособную на этих трех-четырех ОС", - отметил министр.

Как сообщил "Коммерсантъ", Минцифры планирует определить три наиболее перспективные для господдержки ОС, включенные в реестр российского ПО, и хочет в дальнейшем обязать российских разработчиков адаптировать свое программное обеспечение под эти системы. По данным газеты, были выделены три приоритетные ОС: Astra Linux (ГК "Астра"), ОС "Альт" ("БазАльт СПО") и "Ред ОС" ("Ред Софт").

Минцифры Максут Шадаев Астра Ред Софт БазАльт СПО
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