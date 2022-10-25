Аналитики спрогнозировали переход мирового рынка меди к профициту в 2023 году
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Производство рафинированной меди в мире в этом году будет меньше потребления, однако в 2023 году ситуация сменится на противоположную и будет зафиксирован профицит этого металла, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (International Copper Study Group, ICSG).
По итогам прошлого года в мире был отмечен дефицит меди в размере 458 тыс. тонн, в 2022 году он составит 328 тыс. тонн. Переизбыток производства в следующем году ожидается на уровне 155 тыс. тонн.
ICSG прогнозирует, что в текущем году выпуск рафинированной меди вырастет на 2,8% – до 25,5 млн тонн. Оценка была снижена с 4,3% из-за неожиданных перебоев в производстве у ряда крупных компаний, а также внеплановых или затянувшихся ремонтных работ у производителей в таких странах, как Китай, Бразилия, Мексика, США, Замбия и в некоторых государства Европейского союза.
Спрос на медь в этом году увеличится на 2,2% – до 25,8 млн тонн, причем мировой показатель без учета КНР повысится на 1,8%.
В 2023 году глобальное производство меди, как ожидается, увеличится на 3,3% и превысит 26,3 млн тонн. Потребление вырастет на 1,4% (без учета Китая - на 2,5%) - до 26,2 млн тонн.
Делая прогнозы, ICSG понимает, что ситуация на мировом рынке может меняться под влиянием ряда факторов, отмечается в сообщении.
Добыча меди в мире в этом году повысится на 3,9% и составит около 21,9 млн тонн. В апреле прогнозировалось повышение на 5%. Пересмотр обусловлен, в том числе, сохраняющимися антиковидными ограничениями, операционными и геополитическими проблемами, забастовками и более низким качеством руды. Между тем, в число положительных факторов входит расширение добычи в Демократической Республике Конго и Индонезии.
В следующем году ожидается ускорение темпов роста до 5,3% благодаря расширению действующих рудников и введению в строй новых проектов, в результате чего мировая добыча меди превысит 23 млн тонн.
Фактические показатели и прогноз (тыс. тонн):
|Регион:
|Производство:
|Потребление:
|2021 г.
|2022 г.
|2023 г.
|2021 г.
|2022 г.
|2023 г.
|Африка
|1716
|1961
|2180
|181
|172
|182
|Северная Америка
|1636
|1683
|1715
|2305
|2332
|2370
|Латинская Америка
|2705
|2585
|2659
|421
|402
|411
|10 стран АСЕАН
|556
|515
|467
|1126
|1204
|1306
|Азия без АСЕАН и СНГ
|13442
|13952
|14360
|17113
|17559
|17702
|Азия-СНГ
|455
|522
|544
|106
|107
|107
|Евросоюз
|2681
|2613
|2715
|3048
|3179
|3228
|остальная Европа
|1207
|1271
|1368
|952
|863
|878
|Океания
|400
|414
|445
|5
|5
|5
|Всего
|24798
|25515
|26453
|25256
|25823
|26189
|С поправками *
|24798
|25495
|26344
|25256
|25823
|26189
|Изм. за год
|0,8 %
|2,8 %
|3,3 %
|1,1 %
|2,2 %
|1,4 %
|Профицит/дефицит
|-
|-
|-
|-458
|-328
|155
* - поправки на качество руды и перебои в работе
International Copper Study Group, созданная в 1992 году, является межправительственной организацией, которая служит для проведения международных дискуссий и сотрудничества по вопросам, связанным с медью. ICSG – это единственный многосторонний институт, занимающийся вопросами производства, потребления и торговли медью. В группу в качестве членов и наблюдателей входят 24 государства, включая Россию, а также Европейский союз.