Аналитики спрогнозировали переход мирового рынка меди к профициту в 2023 году

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Производство рафинированной меди в мире в этом году будет меньше потребления, однако в 2023 году ситуация сменится на противоположную и будет зафиксирован профицит этого металла, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (International Copper Study Group, ICSG).

По итогам прошлого года в мире был отмечен дефицит меди в размере 458 тыс. тонн, в 2022 году он составит 328 тыс. тонн. Переизбыток производства в следующем году ожидается на уровне 155 тыс. тонн.

ICSG прогнозирует, что в текущем году выпуск рафинированной меди вырастет на 2,8% – до 25,5 млн тонн. Оценка была снижена с 4,3% из-за неожиданных перебоев в производстве у ряда крупных компаний, а также внеплановых или затянувшихся ремонтных работ у производителей в таких странах, как Китай, Бразилия, Мексика, США, Замбия и в некоторых государства Европейского союза.

Спрос на медь в этом году увеличится на 2,2% – до 25,8 млн тонн, причем мировой показатель без учета КНР повысится на 1,8%.

В 2023 году глобальное производство меди, как ожидается, увеличится на 3,3% и превысит 26,3 млн тонн. Потребление вырастет на 1,4% (без учета Китая - на 2,5%) - до 26,2 млн тонн.

Делая прогнозы, ICSG понимает, что ситуация на мировом рынке может меняться под влиянием ряда факторов, отмечается в сообщении.

Добыча меди в мире в этом году повысится на 3,9% и составит около 21,9 млн тонн. В апреле прогнозировалось повышение на 5%. Пересмотр обусловлен, в том числе, сохраняющимися антиковидными ограничениями, операционными и геополитическими проблемами, забастовками и более низким качеством руды. Между тем, в число положительных факторов входит расширение добычи в Демократической Республике Конго и Индонезии.

В следующем году ожидается ускорение темпов роста до 5,3% благодаря расширению действующих рудников и введению в строй новых проектов, в результате чего мировая добыча меди превысит 23 млн тонн.

Фактические показатели и прогноз (тыс. тонн):

Регион: Производство: Потребление: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Африка 1716 1961 2180 181 172 182 Северная Америка 1636 1683 1715 2305 2332 2370 Латинская Америка 2705 2585 2659 421 402 411 10 стран АСЕАН 556 515 467 1126 1204 1306 Азия без АСЕАН и СНГ 13442 13952 14360 17113 17559 17702 Азия-СНГ 455 522 544 106 107 107 Евросоюз 2681 2613 2715 3048 3179 3228 остальная Европа 1207 1271 1368 952 863 878 Океания 400 414 445 5 5 5 Всего 24798 25515 26453 25256 25823 26189 С поправками * 24798 25495 26344 25256 25823 26189 Изм. за год 0,8 % 2,8 % 3,3 % 1,1 % 2,2 % 1,4 % Профицит/дефицит - - - -458 -328 155

* - поправки на качество руды и перебои в работе

International Copper Study Group, созданная в 1992 году, является межправительственной организацией, которая служит для проведения международных дискуссий и сотрудничества по вопросам, связанным с медью. ICSG – это единственный многосторонний институт, занимающийся вопросами производства, потребления и торговли медью. В группу в качестве членов и наблюдателей входят 24 государства, включая Россию, а также Европейский союз.