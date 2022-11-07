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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Китайский экспорт в октябре неожиданно снизился на фоне падения глобального спроса

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в октябре неожиданно сократился на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил $298,37 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост показателя на 4%. В сентябре он прибавил 5,7%.

Экспорт упал впервые с мая 2020 года. Специалисты связывают снижение главным образом с падением спроса в мире на фоне замедления роста глобальной экономики.

Объем импорта в октябре снизился на 0,7% в годовом выражении, до $213,17 млрд, после подъема на 0,3% в сентябре. Экономисты ожидали, что показатель в прошлом месяце не изменится.

Профицит внешней торговли Китая в октябре достиг $85,2 млрд по сравнению с $84,7 млрд месяцем ранее и $84,8 млрд годом ранее. Аналитики оценивали октябрьский профицит в $95,8 млрд.

Китай
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