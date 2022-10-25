Беспошлинную квоту на ввоз в РФ говядины в 2023 г. предложили снизить в два раза

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Квоту на ввоз в РФ беспошлинной говядины в 2023 году предлагается снизить в два раза, до 100 тысяч тонн.

"Предлагаемый объем (на 2023 год - ИФ) – не более 100 тыс. тонн", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития, комментируя вопрос о предлагаемой беспошлинной квоте по ввозу говядины в 2023 году. Такой показатель будет указан в протоколе заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

В этом году объем квоты составляет 200 тыс. тонн.

Во вторник Минсельхоз сообщил, что на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию принято решение продлить тарифные льготы с нулевой пошлиной на говядину. Оно позволит обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке и поддержать переработчиков, считают в ведомстве. При этом вводить льготы на ввоз свинины в 2023 году не планируется.

Как сообщалось, РФ с января 2022 года для стабилизации цен на мясо ввела квоту на беспошлинный ввоз 200 тыс. тонн говядины (на весь год) и 100 тыс. тонн свинины (на полгода). Импортное мясо предназначается только для переработки. Его целевое использование подтверждает Минсельхоз. С 1 июля этого года квота на беспошлинный ввоз свинины не действует.