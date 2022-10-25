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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

РФ планирует продлить беспошлинный ввоз говядины на 2023 год

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Беспошлинный импорт говядины в РФ может быть продлен на следующий год, по свинине эта мера не планируется, сообщает Минсельхоз в своем телеграм-канале во вторник.

Согласно сообщению, решение продлить тарифные льготы с нулевой пошлиной на говядину принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Оно позволит обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке и поддержать переработчиков, считают в ведомстве.

"При этом вводить подобные меры в отношении свинины не планируем. Российские производители полностью закрывают внутренние потребности в этом виде мяса, а рост его производства (на 6,2% за 9 месяцев этого года) способствует поддержанию стабильных отпускных цен", - отмечает Минсельхоз.

О предлагаемом размере квоты на ввоз беспошлинной говядины ведомство не сообщает.

Как сообщалось, РФ с января 2022 года для стабилизации цен на мясо ввела квоту на беспошлинный ввоз 200 тыс. тонн говядины (на весь год) и 100 тыс. тонн свинины (на полгода). Импортное мясо предназначается только для переработки. Его целевое использование подтверждает Минсельхоз. С 1 июля этого года квота на беспошлинный ввоз свинины не действует.

Общая квота на ввоз говядины в РФ составляет 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс. тонн - свежей и охлажденной. Внутри этой квоты действует пошлина в размере 15%, сверх квоты - 50%. Квота на беспошлинный ввоз свинины в размере 430 тыс. тонн в РФ существовала до 2020 года, однако в последние годы она не выбиралась. По условиям ВТО квота была отменена. В настоящее время действует "плоская" пошлина в 25%.

Минсельхоз
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