Inditex продаст бизнес в РФ своему ближневосточному франчайзи

Zara в РФ может возобновить работу весной после ребрендинга

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Испанский производитель и продавец одежды Inditex, владеющий сетью Zara, договорился о продаже бизнеса в России Daher group, своему франчайзи в Ливане.

Сделка будет означать прекращение операций Inditex в РФ после приостановки 5 марта, говорится в сообщении компании.

Если условия в будущем позволят брендам Inditex вернуться на российский рынок, у компаний есть опция партнерства по системе франчайзинга, отмечается в сообщении.

Сделка, которая подлежит согласованию регуляторов, будет включать арендные права на большинство магазинов и позволит сохранить значительное количество рабочих мест, созданных Inditex в РФ.

По согласованию с арендодателями на этих торговых площадях смогут открыться магазины брендов, принадлежащих покупателю и не связанных с Inditex.

По информации СМИ, семья Дахер владеет Azadea group – основанной в Бейруте ритейл-компанией, которая по франшизе развивает более 40 международных брендов. Среди них кроме брендов Inditex – Adidas, Deichmann, Calzedonia, Mango, Kiko Milano, Gap и другие. Группа владеет 600 магазинами в 13 странах, включая Алжир, Бахрейн, Египет, Гану, Иорданию, Саудовскую Аравию, Ливан, Оман, Катар, ОАЭ.

Azadea group уже звучала в СМИ как потенциальный покупатель российского бизнеса Inditex.

Как сообщалось, Inditex, управляющий магазинами одежды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и др., 5 марта объявил, что временно приостанавливает работу в РФ. Это коснулось 502 российских магазинов, в том числе 86 магазинов Zara, и онлайн-продаж. Свое решение компания обосновала невозможностью гарантировать непрерывность операций в стране.

Во вторник Forbes со ссылкой на источники сообщил, что четыре сети – Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius – могут возобновить работу в РФ после ребрендинга. Все названия будут новыми, сейчас идет проработка их вариантов. Такие бренды Inditex, как Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, полностью уйдут с российского рынка, отмечало издание.

По данным ЕГРЮЛ, ключевая структура Inditex в России – АО "Зара СНГ" – сменила название и гендиректора. Новое название с 24 октября – АО "Новая мода". Компанию возглавляет Вероника Соловьева вместо Лусиана Доробанту.

Zara – один из крупнейших игроков на российском рынке fashion-ритейла. Согласно отчетности компании по РСБУ, выручка АО "Новая мода" в 2021 году составила 57,2 млрд рублей, чистая прибыль – 6,4 млрд рублей.