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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Hugo Boss в III квартале увеличил выручку на четверть и улучшил годовой прогноз

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG в третьем квартале 2022 года увеличил чистую прибыль на 12% в годовом выражении, выручку - на 24%, а также повысил прогноз на текущий год в целом.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 60 млн евро по сравнению с 54 млн евро за аналогичный период годом ранее.

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Показатель EBIT увеличился на 8%, до 92 млн евро, при прогнозе опрошенных FactSet аналитиков в 85 млн евро.

Выручка выросла до 933 млн евро с 755 млн евро при прогнозе в 897 млн евро. Без учета колебаний валютных курсов показатель повысился на 18%.

Компания зафиксировала двузначный рост выручки в процентном выражении во всех регионах присутствия. Так, выручка в Северной и Южной Америках увеличилась на 37%, в Европе - на 17%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 43%.

Hugo Boss улучшила годовой прогноз и теперь ожидает роста выручки на 25-30%, до 3,5-3,6 млрд евро. Операционная прибыль, как ожидается, повысится на 35-45%, до 310-330 млн евро, а чистая прибыль составит до 210 млн евро.

С начала года капитализация компании сократилась почти на 13% - до 3,22 млрд евро.

Hugo Boss
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