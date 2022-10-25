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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Xerox получила убыток в III квартале на фоне обесценения активов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американская Xerox Holdings получила чистый убыток в третьем квартале 2022 года на фоне обесценения активов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $383 млн, или $2,48 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $90 млн, или $0,48 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Результаты включают доналоговые списания в связи с обесценением активов в размере $412 млн, связанные с негативным влиянием роста процентных ставок, а также сохраняющимися проблемами в цепочках поставок.

Скорректированная прибыль Xerox составила $0,19 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $0,40 на акцию.

Выручка компании сократилась до $1,75 млрд по сравнению с $1,76 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост выручки до $1,77 млрд.

Xerox немного ухудшила прогноз выручки и теперь ожидает, что показатель по итогам текущего года в целом составит $7-7,1 млрд, тогда как ранее компания прогнозировала его на уровне не менее $7,1 млрд.

Акции Xerox, одного из мировых лидеров в области технологий печати, в ходе торгов во вторник падают на 17,6%. Капитализация компании с начала года рухнула на 42,1% и составляет около $2,5 млрд.

Xerox
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