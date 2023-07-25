Xerox резко увеличила чистый убыток во II квартале

Но скорректированная прибыль компании превзошла прогноз

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американская Xerox Holdings, один из мировых лидеров в области технологий печати, резко увеличила чистый убыток во втором квартале, однако скорректированная прибыль превысила прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне 2023 года составил $61 млн, или 41 цент в расчете на акцию, по сравнению с $4 млн, или 5 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль выросла до 44 центов с 13 центов на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал 32 цента на акцию.

Выручка Xerox продемонстрировала небольшой рост - до $1,754 млрд с $1,747 млрд за второй квартал годом ранее, что соответствует ожиданиям. Без учета изменения курсов обмена валют показатель увеличился на 0,5%.

Как ожидается, в 2023 году выручка без учета изменения обменных курсов может сократиться на величину до нескольких процентов, говорится в пресс-релизе компании. Аналитики ожидают снижения показателя на 1,8%.

Цена акций Xerox взлетела на 7,7% в начале торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 14,3% (до $2,4 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq поднялся на 35%.