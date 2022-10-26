Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня на старте торгов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно растет, юань практически стабилен на "Московской бирже" на старте торгов в среду утром, рубль несколько снизился относительно валют из-за окончания пика налоговых выплат октября, а также снижающихся нефтяных котировок.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,9 руб./$1 (+41,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 56,74 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 3,4 коп. - до 8,441 рубля.

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