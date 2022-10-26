Brent подешевела до $92,8 за баррель

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в среду после умеренного подъема накануне, вызванного опасениями по поводу предложения топлива на мировом рынке и ослаблением доллара.

К 8:08 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (0,78%), до $92,79 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,26 (0,3%), до $93,52 за баррель.

Декабрьске фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,48 (0,56%), до $84,84 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,74 (0,9%), до $85,32 за баррель.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), накануне потерял около 1%, что поддержало нефтяные котировки.

Кроме того, рынок во вторник отреагировал на заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что недостаток стратегических запасов сырья и свободных добычных мощностей может стать болезненным для рынка в ближайшие месяцы.

Американский институт нефти (API) сообщил в ночь со вторника на среду о том, что запасы в США на прошлой неделе выросли на 4,5 млн баррелей. Эксперты в среднем рассчитывали на более умеренный рост, в районе 200 тыс. баррелей.

Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут обнародованы в среду в 17:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на увеличение запасов нефти на 1,03 млн баррелей и снижение резервов бензина на 0,8 млн баррелей.