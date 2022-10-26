Visa увеличила выручку сильнее прогнозов в IV финквартале

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2022 финансового года на 10%, а её выручка и скорректированная прибыль превысили ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $3,94 млрд, или $1,86 в расчете на акцию класса "А", по сравнению с $3,58 млрд, или $1,65 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,93 на акцию с $1,63 на бумагу годом ранее.

Выручка выросла на 19%, до $7,79 млрд против $6,56 млрд годом ранее.

Средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для скорректированной прибыли составлял $1,87 на акцию. Выручку они оценивали на уровне $7,55 млрд.

В минувшем квартале Visa обработала 50,9 млрд транзакций по картам, что на 12% превышает показатель за тот же период предыдущего фингода. Объем платежей вырос на 10% без учета изменения курсов обмена валют.

Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов подскочил на 36%. Показатель без учета сделок, совершенных внутри Европы, взлетел на 49%.

Visa подняла размер квартальных дивидендов до 45 центов с 38 центов на акцию. Выплаты начнутся 1 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 11 ноября.

Также совет директоров компании одобрил новую программу выкупа акций объемом до $12 млрд.

В 2023 фингоду Visa ожидает роста выручки на 7-9% (high single-digit range), хотя финансовый директор компании Вазант Прабу предупредил, что ситуация в мировой экономике остается волатильной.

Акции Visa на дополнительных торгах во вторник подорожали на 1,4%. Капитализация компании с начала года сократилась на 10,3% (до $395 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период потерял 19%.