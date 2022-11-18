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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

В Visa в феврале сменится CEO

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Visa Inc. Альфред Келли покинет свой пост, его с 1 февраля 2023 года сменит нынешний президент компании Райан Макинерни. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Келли, занимающий пост CEO с 2016 года, останется в компании в качестве исполнительного председателя совета директоров.

Келли объяснил, что ему пришло время покинуть должность, поскольку в следующем году ему исполняется 65 лет, и у него есть "достаточно энергии", чтобы начать новый этап своей жизни. Келли не будет вовлечен в ежедневную деятельность компании, но останется советником нового главы "до тех пор, пока это будет нужно Райану и его команде".

Макинери занимает пост президента Visa с 2013 года и в данный момент отвечает за глобальный бизнес компании.

Акции Visa с начала 2022 года подешевели на 2,6%. За годы, в течение которых Келли возглавлял компанию, ее капитализация выросла в 2,7 раза и составляет $437 млрд, отмечает Market Watch.

Visa Альфред Келли Райан Макинери
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