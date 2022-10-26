Режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран возглавят киностудию DC

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Кинокомпания Warner Bros Discovery Inc назначила режиссера Джеймса Ганна и продюсера Питера Сафрана руководителями DC Studios - студии, снимающей фильмы по вселенной комиксов DC.

Они оба с 1 ноября займут должности председателей правления и главных исполнительных директоров киностудии и будут подчиняться напрямую главе Warner Дэвиду Заславу, пишет The Wall Street Journal.

Ганн снял "Стражей Галактики" и спродюсировал фильмы "Мстители: Финал" и "Мстители: Война бесконечности", относящиеся к конкурирующей вселенной Marvel, а также выступил режиссером фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и сериала "Миротворец", уже по комиксам DC. Сафран был продюсером "Миротворца" и "Отряда самоубийц", а также картин "Аквамен", "Шазам" и ряда фильмов ужасов.

Руководство Warner пытается повторить успех вселенной Marvel, принадлежащей Walt Disney Co., однако сталкивается с различными сложностями. Многие вышедшие фильмы получали критические отзывы от кинокритиков и зрителей, несмотря на внушительные кассовые сборы, а в августе стало известно об отмене релиза практически законченного фильма "Бэтгёрл", который обошелся студии примерно в $90 млн.

Заслав заявил, что ждет от новых руководителей студии DC плана развития киновселенной на следующие 10 лет.

Акции Warner дешевеют на 0,9% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года капитализация компании упала на 42%, до $32 млрд.