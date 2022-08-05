Warner Bros завершила II квартал с чистым убытком

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery, которая была создана в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T Inc.) с Discovery Inc., во втором квартале получила чистый убыток, а выручка оказалась существенно хуже ожиданий.

Чистый убыток компании в апреле-июне составил $3,418 млрд, или $1,5 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $672 млн, или $1,01 на акцию, зафиксированной за аналогичный период прошлого года.

Выручка взлетела до $9,827 млрд против $3,062 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали, что компания получит прибыль в размере 12 центов на акцию при выручке в $11,83 млрд.

Число подписчиков стримингового сервиса Warner Bros. Discovery достигло 92,1 млн по сравнению с 90,4 млн тремя месяцами ранее.

Главный исполнительный директор компании Дэвид Заслав на телеконференции, которая длилась более полутора часов, заявил, что Warner Bros. Discovery изучает возможность запуска бесплатного потокового сервиса, который будет работать на полученные от рекламы средства, для привлечения большего числа клиентов на платформу.

Котировки акций компании на дополнительных торгах в четверг упали на 11,6% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца снизилась на 1,5% (до $40,55 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite увеличился на 3,3%.

Портфель Warner Bros. Discovery объединяет более 100 хорошо узнаваемых и популярных во всем мире брендов, включая HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Eurosport, TLC, Animal Planet и другие.