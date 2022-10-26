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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

BASF сократил квартальную чистую прибыль на 27%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, сократила чистую прибыль на 27%, однако подтвердила прогноз финансовых показателей на 2022 год.

Чистая прибыль BASF в июле-сентябре составила 909 млн евро против 1,25 млрд евро годом ранее.

Выручка увеличилась на 12%, до 21,95 млрд евро. Показатель EBIT без учета разовых факторов сократился на 517 млн евро, до 1,3 млрд евро.

Квартальные результаты BASF совпали с предварительными оценками, обнародованными компанией 12 октября.

BASF ранее в октябре сообщила, что запускает программу сокращения расходов, которая будет действовать до конца 2024 года. В результате компания рассчитывает ежегодно сокращать расходы на 500 млн евро.

Согласно прогнозу BASF, ее выручка в текущем году составит 86-89 млрд евро, скорректированная EBIT - 6,8-7,2 млрд евро.

С начала 2022 года капитализация BASF снизилась на 24,8%.

BASF Германия
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