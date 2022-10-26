Производитель Durex увеличил квартальную выручку на 14%

Компания подтвердила намерение уйти из России

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc увеличил выручку на 14%, в том числе за счет благоприятного изменения валютных курсов.

В июле-сентябре выручка компании составила 3,735 млрд фунтов стерлингов ($4,29 млрд). Сопоставимые продажи выросли на 7,4%, при этом цены подскочили на 12%, а объем продаж сократился на 4,6%.

Выручка компании за три квартала повысилась на 7,6% относительно января-сентября прошлого года - до 10,623 млрд фунтов. Рост сопоставимых продаж составил 8,2%.

Reckitt Benckiser сузила прогнозный диапазон роста сопоставимых продаж в 2022 году до 6-8% с ранее ожидавшихся 5-8%.

"13 апреля Reckitt анонсировала начало процесса отчуждения российского бизнеса, который может быть передан третьей стороне либо местным сотрудникам компании", - говорится в отчетности.

С начала 2022 года капитализация Reckitt Benckiser сократилась на 10,2% (до 42,6 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 опустился на 5,6%.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex, более чем в 200 странах.