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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Производитель Durex определяется с вариантами передачи бизнеса в РФ

Британская Reckitt Benckiser не планирует сокращений персонала

Производитель Durex определяется с вариантами передачи бизнеса в РФ
Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc определяется с вариантами по передаче бизнеса в России. Производственные процессы в российском подразделении продолжаются, проводить сокращение персонала не планируется.

"Компания Reckitt намерена передать новому собственнику работающий бизнес. Компания Reckitt обязуется работать в тесном контакте с российской командой, прорабатывая различные варианты для обеспечения упорядоченного процесса. Компания не планирует сокращений персонала и сделает все возможное, чтобы сохранить будущую занятость своих сотрудников", - сообщили в компании.

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Все производственные и операционные российского подразделения Reckitt продолжают работать.

"Приоритетом компании остается исполнение своих обязательств перед сотрудниками, а также клиентами, поставщиками и потребителями. Мы также продолжим исполнять все соответствующие обязательства перед государством, действуя строго в рамках законодательных и нормативных требований", - отметили в компании.

Как сообщалось, 13 апреля Reckitt анонсировала начало процесса отчуждения российского бизнеса, который может быть передан третьей стороне либо местным сотрудникам компании.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в РФ у Reckitt Benckiser две операционные компании - ООО "Рекитт Бенкизер" (выручка за 2021 год - 13 млрд рублей, чистая прибыль - 2,2 млрд рублей) и ООО "Рекитт Бенкизер Хэлскэр" (выручка - 14,6 млрд рублей, чистая прибыль - 686,4 млн рублей). Обе компании возглавляет Игорь Радакович.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex, более чем в 200 странах.

Reckitt Benckiser Великобритания
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