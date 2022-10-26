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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

"Газпром" 27 октября начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска евробондов в евро

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в ноябре 2024 года, номинированных в евро, следует из раскрытия компании.

Согласно сообщению, компания может разместить до 750 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем размещения, 750 млн евро, совпадает с объемом находящегося в обращении выпуска еврооблигаций, размещенного Gaz Capital S.A. по ставке 2,25%.

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Дата начала размещения - 27 октября, планируемая дата окончания - 10 ноября либо дата размещения последней облигации.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября проводит замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже заместила часть выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году и часть выпуска в британских фунтах с погашением в 2024 году. Ранее на этой неделе "Газпром" сообщил о начале сбора заявок на локальные облигации, которые должны заместить выпуски евробондов с погашением в 2023 и 2028 годах, номинированные в евро.

Газпром
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