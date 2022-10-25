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"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $539,9 млн в рамках обмена евробондов-2034

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на $539,9 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2034 году, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 45%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Gaz Capital S.A. с погашением в апреле 2034 года. До замещения в обращении находились евробонды этого выпуска компании на $1,2 млрд, ставка купона по ним составляет 8,625%, ближайшая выплата купона приходится на 28 октября.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября проводит замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже заместила часть выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году и часть выпуска в британских фунтах с погашением в 2024 году. Также "Газпром" сообщил о намерении заместить локальными облигациями выпуски евробондов с погашением в 2023 и 2028 годах, номинированных в евро.

Обмен еврооблигаций на российские облигации - это единственный способ получать выплату купона и номинала для инвесторов, чьи облигации хранятся в российских депозитариях, отмечал ранее зампред "Газпрома" Фамил Садыгов. Инвесторы, не подавшие вовремя заявки на обмен, будут по-прежнему иметь требования по получению платежей через иностранные клиринговые системы, которые с марта этого года не пропускают платежи российским инвесторам, пояснял он.

Газпром капитал Газпром
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