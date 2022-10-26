Минфин РФ разместил на аукционе максимальный объем ОФЗ за полтора года

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 26 октября разместило на первом аукционе максимальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) за полтора года - на 123,58 млрд рублей по номиналу, перевыполнив тем самым квартальный план размещений.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что Минфин разместил в среду на одном аукционе максимальный объем ОФЗ с 14 апреля 2021 года, когда на первичных аукционах были проданы бумаги на общую сумму 383,746 млрд рублей по номиналу (170,732 млрд рублей на первом аукционе и 213,014 млрд рублей - на втором аукционе).

Средневзвешенная цена на состоявшемся 26 октября аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,5291% от номинала, а цена отсечения - 97,32% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 123,58 млрд рублей по номиналу при спросе 218,7 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 120,733 млрд рублей.

На двух первичных аукционах, состоявшихся неделей ранее (19 октября), были размещены ОФЗ на общую сумму 50 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за три аукциона смог привлечь 173,58 млрд рублей, перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций.

Минфин РФ планировал в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 12 аукционных дней: 4 в октябре, 5 в ноябре, 3 в декабре (последний 21 декабря). При этом ведомство будет предлагать бумаги дюрацией от 5 до 10 лет на сумму до 120 млрд рублей, от 10 лет - на 30 млрд рублей.