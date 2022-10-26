Минфин за день разместил максимальный объем ОФЗ за полтора года - на 177,55 млрд руб.

Квартальный план был перевыполнен почти на 52%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 26 октября разместило на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 177,553 млрд рублей по номиналу, что является максимальным объемом размещения за один аукционный день с 14 апреля 2021 года. При этом ведомство перевыполнило план размещений гособлигаций на четвертый квартал этого года на 51,7%.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают также, что в среду был установлен еще один более чем полуторагодовой рекорд - в ходе первого аукциона был размещен максимальный с 14 апреля 2021 года объем облигаций за один аукцион, когда на первичных аукционах были проданы бумаги на общую сумму 383,746 млрд рублей по номиналу (170,732 млрд рублей на первом аукционе и 213,014 млрд рублей - на втором аукционе).

Средневзвешенная цена на первом аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,5291% от номинала, а цена отсечения - 97,32% от номинала. Всего было продано бумаг с переменной ставкой на общую сумму 123,58 млрд рублей по номиналу при спросе 218,7 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 120,733 млрд рублей.

На втором аукционе, состоявшемся 26 октября, были проданы "классические" ОФЗ на общую сумму 20,687 млрд рублей по номиналу при спросе 76,456 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 17,977 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 86,239% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 86,122% от номинала, что соответствует доходности 9,89% годовых.

На третьем аукционе были размещены "инфляционные" бумаги на общую сумму 33,286 млрд рублей по номиналу при спросе 41,432 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 31,264 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года составила 93,7279% от номинала, что соответствует доходности 3,31% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 93,6% от номинала, что соответствует доходности 3,32% годовых.

На двух первичных аукционах, состоявшихся неделей ранее (19 октября), были размещены ОФЗ на общую сумму 50 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за два аукционных дня (19 и 26 октября) смог привлечь 227,553 млрд рублей, перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций на 51,7%.

Минфин РФ планировал в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 12 аукционных дней: 4 в октябре, 5 в ноябре, 3 в декабре (последний 21 декабря). Согласно первоначальному графику, ведомство планировало предлагать бумаги с дюрацией от 5 до 10 лет на сумму до 120 млрд рублей, от 10 лет - на 30 млрд рублей.