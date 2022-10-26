Страховщик сообщил о подорожании медицинских услуг в России в пределах 30% за полгода

В предыдущие годы цены росли на 6-10%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Рост цен на медицинские услуги в России в первом полугодии 2022 года составил от 10% до 30% (в предыдущие 3-4 года показатель варьировался от 6% до 10%), сообщил страховой брокер "ГрЕКо Интернешнл" со ссылкой на исследование, проведенное экспертами этой компании по линии ДМС.

Статистика посещаемости клиник и медицинская инфляция вынуждают российских страховщиков из года в год поднимать цены на программы ДМС, отметили в компании и добавили что пока работодатели не готовы полностью отказываться от программ ДМС для своих сотрудников, рассматривая их как важную часть соцпакета.

"Многие компании рассматривают возможность внедрения полисов ДМС с франшизой, так как увеличивать бюджет на страхование своих сотрудников на 20-30% становится нереализуемой задачей", - объяснил начальник департамента личного страхования страхового брокера "ГрЕКо Интернешнл" Михаил Кунин.

Самыми популярными вариантами оптимизации программ ДМС в 2021 году в компании назвали были соплатеж работника и работодателя при оплате полиса ДМС, программы прикрепления к определенной клинике/сети клиник, расширение вариантов франшиз (на клиники, на программу целиком, динамическая франшиза), введение ограничений на отдельные виды услуг (например, только экстренная стоматологическая помощь), отказ от страхования родственников в рамках корпоративного договора, перевод на обслуживание через пульт страховой компании, оптимизация списка лечебных учреждений, диверсификация программ по уровню объема услуг для разных категорий сотрудников (в зависимости от стажа работы и должности) и другие.

По данным экспертов, в 2022 году, как и в 2021 году, продолжается тренд на усиление конкуренции на рынке и расширение перечня цифровых услуг, предлагаемых российскими страховщиками.

В сегменте ДМС в 2022 году аналитики выделяют сложности с заключением многолетних договоров ДМС из-за нестабильности цен на медуслуги, волатильности курсов валют, возникновения проблем с поставками медикаментов и других расходных материалов (особенно в части стоматологии и лабораторных услуг), а также острую экономию бюджета со стороны страхователей.

Кроме того, в России прекратили действие часть пуловых соглашений и специальных программ, которые предполагали перестрахование за рубежом. Также в компаниях сокращали персонал и пересматривали в связи с этим условия страхования. Негативно на ситуации сказалось расторжение договоров с иностранными страхователями (США, Европа, Япония), прекращающими свою деятельность в России. Падение спроса на классический полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) из-за закрытия воздушного пространства одновременно с ростом обращаемости по таким полисам от застрахованных, которые были релоцированы своими работодателями за рубеж, оказало влияние на сегмент.

В начале 2022 года на крупнейших российских страховщиков ("Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Совкомбанк Страхование" и "Совкомбанк Жизнь", "СОГАЗ", "АльфаСтрахование" ) были наложены санкции, что лишило их возможности выхода на международный рынок капитала.

Глобальные политические изменения 2022 года отразились на рынке страхования, вынудив иностранных страховщиков приостановить деятельность по заключению новых договоров или изменить форму собственности и присутствия на рынке. Всего в России насчитывалось около 20 иностранных страховых компаний, в основном из стран Западной Европы, и большинство из них объявили о сворачивании бизнеса в России, отметил Кунин.

Введенный в России до конца этого года запрет (№55-ФЗ от 14 марта 2022 года) для российских страховых компаний на заключение сделок со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами, являющимися лицами недружественных государств, а также подконтрольным лицам таких стран, затронул рынок ДМС в меньшей степени.

Самые сильные изменения коснулись рынка перестрахования. Из числа западных перестраховочных компаний Россию покинули Munich Re, Swiss Re, Hannover Re. На первый план вышла Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), так как законодатели увеличили обязательный размер страховых рисков, обязательных к перестрахованию в РНПК, с 10% до 50%.

"Изменения в схемах организации перестраховочной защиты привели к тому, что по целому ряду программ и соглашений потребовались серьезные изменения, а часть из них вообще перестала существовать. Это, в первую очередь, пуловые соглашения по страхованию жизни и ДМС (как организованные для отдельных крупных международных клиентов, так и мультипулы для различных компаний меньшего размера)", - отмечается в исследовании.