Перестраховочная компания Munich Re свернет бизнес в РФ и Белоруссии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Германская Munich Re, одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, постепенно свернет бизнес в России и Белоруссии.

Компания приняла решение не продлевать действующие контракты с клиентами в РФ и Белоруссии и приостановить новые сделки в этих странах, говорится в сообщении Munich Re.

Исключения - с соблюдением санкционного режима - будут делаться только в случаях, когда "приостановка бизнеса негативно повлияет на людей или компании, нуждающиеся в защите", сказано в релизе.

Munich Re поддерживает введенные против РФ санкции, заявила компания.