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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Китай введет налог на электронные сигареты с 1 ноября

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Китае с 1 ноября введут налог на электронные сигареты, говорится в совместном заявлении Министерства финансов, Главного таможенного управления и Главного налогового управления страны. Об этом сообщает "Синьхуа".

Ставка налога на производство и импорт электронных сигарет установлена на уровне 36%, для оптовой торговли она составит 11%. Налог вводится в рамках усовершенствования системы потребительского налогообложения и более активного ее использования для продвижения здорового образа жизни, объяснили ведомства.

Для усиления контроля за оборотом электронных сигарет ранее в этом году в Китае был опубликован свод правил для этой отрасли. В соответствии с правилами было введено лицензионное регулирование для производителей электронных сигарет, а также для оптовых и розничных продавцов. Кроме того, был наложен запрет на установку точек продаж электронных сигарет возле школ.

Китай Минфин
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