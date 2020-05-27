Ученые заявили, что и обычные, и электронные сигареты усугубляют течение COVID-19

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Курение электронных и обычных сигарет повышает риск заболеваемости COVID-19 и вызывает его тяжелое течение, предупреждают ученые.

"Курильщики в полтора раза больше болеют и чаще умирают от коронавируса. Есть пять исследований, опубликованных в 2020 году, больше в Китае, одно из Японии. Размер выборки не очень большой, примерно от 40 до 1100 человек. Они показали, что в 1,4 раза болезнь протекала тяжелее, возникала чаще, пациентам чаще требовалась ИВЛ и чаще среди них регистрировались летальные случаи",- сказал журналистам в среду директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Минздрава РФ Петр Яблонский.

Он предположил, что предрасположенность курильщиков к COVID-19 может быть связана с тем, что у них больше развиты рецепторы, из-за которых при коронавирусе пропадает обоняние.

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского института пульмонологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Андрей Козырев со своей стороны добавил, что курильщики одинаково подвержены COVID-19 вне зависимости от того, какой тип сигарет они употребляют.

"Ответ (вируса - ИФ) на никотин один и тот же. Я колеблюсь, есть ли официальное подтверждение относительно электронных сигарет, но с точки зрения патофизиологии это (влияние электронных сигарет на течение COVID - 19 - ИФ) должно быть очевидно. Хотя в реальной жизни я редко видел людей, которые привержены исключительно электронным сигаретам", - отметил он.

В марте замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай также говорил, что курильщики тяжелее переносят коронавирус. Он отмечал, что "большой массив исследований показывает негативное воздействие курения на легкие и на иммунную систему". "Курильщики, как известно, страдают хроническими заболеваниями легких (в частности, хроническим бронхитом) и чаще страдают пневмонией", - обращал внимание замминистра.