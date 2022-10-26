Ford продал долю в СП c "Соллерс" его российскому юрлицу

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американская Ford Motor Company вышла из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой "Соллерс" (ООО "Соллерс Форд"), продав свою неконтролирующую долю (49%) в компании ее российскому юрлицу, сообщила пресс-служба американского автопроизводителя.

Как следует из сообщения Ford, продажа последовала за полной приостановкой всех операций в РФ, включая производство легких коммерческих автомобилей Ford Transit, поставку деталей, IT и инженерную поддержку, в начале марта текущего года.

Доля Ford в СП с "Соллерсом" будет передана российскому юрлицу предприятия (ООО "Соллерс Форд") по номинальной стоимости.

"Ford сохраняет возможность выкупа акций в течение 5 лет, если ситуация в мире изменится", - отмечается в пресс-релизе американской компании.

В пресс-службе "Соллерса" "Интерфаксу" подтвердили факт состоявшейся сделки по выкупу доли Ford в СП, не уточнив подробностей.

СП "Соллерс" и Ford с середины 2019 г. выпускало в татарстанской Елабуге только легкие коммерческие грузовики Ford Transit в различных модификациях. До этого американский концерн ушел с российского рынка легковых автомобилей. Летом 2019 г. СП подписало специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом РФ по развитию производства линейки Ford Transit в России.

LCV данной модели были драйвером роста продаж группы "Соллерс" и пользовались высоким спросом у российских клиентов. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2021 г. продажи Ford Transit в РФ выросли в 1,5 раза (на 48,5%), до 20,84 тыс. единиц. Доля рынка увеличилась на 0,6 п.п., до 1,3%.

В начале марта 2022 г. Ford сообщил о приостановке деятельности в РФ вслед за рядом других иностранных автопроизводителей после начала военной операции на территории Украины. СП в Елабуге ушло в простой с 3 марта.

По данным АЕБ, за 9 месяцев 2022 г. продажи Ford Transit в РФ упали в 2,6 раза (на 61,5%), до 5,394 тыс. шт. Доля сохранилась на уровне прошлого года - 1,1%.