"Соллерс" до конца года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Соллерс" до конца года запустит производство новой линейки легких коммерческих авто (LCV) под своим брендом на площадке СП "Соллерс Форд", о выходе из капитала которого в среду официально сообщил Ford.

"В рамках подписанных изменений в СПИК на площадке СП "Соллерс Форд", "Соллерс" уже в конце этого года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом с высокими обязательствами по локализации", - сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Таким образом после ухода Ford рынку в скором времени будут предложены новые продукты российского производства", - заявили в ведомстве.

Американская Ford Motor Company вышла из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой "Соллерс" (ООО "Соллерс Форд"), продав самому СП свою неконтролирующую долю (49%) по номинальной стоимости. Продажа последовала за полной приостановкой всех операций в РФ, включая производство легких коммерческих автомобилей Ford Transit, поставку деталей, IT и инженерную поддержку, в начале марта текущего года. Ford сохраняет возможность выкупа доли в течение 5 лет.

СП "Соллерс" и Ford с середины 2019 г. выпускало в татарстанской Елабуге только легкие коммерческие автомобили Ford Transit в различных модификациях. До этого американский концерн ушел с российского рынка легковых автомобилей. Летом 2019 г. СП подписало специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом РФ по развитию производства линейки Ford Transit в России.

LCV данной модели были драйвером роста продаж группы "Соллерс" и пользовались высоким спросом у российских клиентов. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2021 г. продажи Ford Transit в РФ выросли в 1,5 раза (на 48,5%), до 20,84 тыс. единиц. Доля рынка увеличилась на 0,6 п.п., до 1,3%.

В начале марта 2022 г. Ford сообщил о приостановке деятельности в РФ вслед за рядом других иностранных автопроизводителей после начала военной операции на территории Украины. СП в Елабуге ушло в простой с 3 марта.

По данным АЕБ, за 9 месяцев 2022 г. продажи Ford Transit в РФ упали в 2,6 раза (на 61,5%), до 5,394 тыс. шт. Доля сохранилась на уровне прошлого года - 1,1%.