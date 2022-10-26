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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Saudi Aramco создала фонд на $1,5 млрд ради "стабильного энергетического перехода"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) объявила о создании фонда объемом $1,5 млрд для инвестиций в технологии ради осуществления "стабильного энергетического перехода".

Управлять фондом будет венчурное подразделение Saudi Aramco - Aramco Ventures. Компания займется вложением средств в производство низкоуглеродного топлива и в технологии, которые позволят Saudi Aramco достичь цели нулевых вредных выбросов на ее предприятиях к 2050 году.

Среди приоритетных областей для инвестирования компания назвала хранение углерода, выбросы парниковых газов, энергоэффективность, экологические климатические решения, цифровая устойчивость, водород, аммиак и синтетическое топливо.

Инвестиции будут осуществляться в предприятия по всему миру, отмечается также в сообщении.

Saudi Aramco Саудовская Аравия Aramco Ventures
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