Глава ONGC Videsh считает газ главным ресурсом предстоящих десятилетий

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Газ будет играть ключевую роль в процессах энергоперехода в ближайшие десятилетия, заявил главный исполнительный директор ONGC Videsh Раджарши Гупта на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

"Предстоящие десятилетия будут десятилетиями газа. Нефть будет продолжать играть важную роль, это безусловно. Наша компания сейчас ищет новые источники, создает новые активы в различных странах, с тем чтобы и газ, и нефть были в одинаковой степени доступны всем гражданам Индии", - сказал он, добавив, что ONGC намерена и дальше диверсифицировать источники энергоресурсов для обеспечения энергобезопасности страны.

Гупта отметил, что в части энергоперехода Индия "делает очень большую ставку" на газ. По его словам, стране необходимо 50 млн гигаватт энергии возобновляемых источников, но "в эту цифру необходимо включить хотя бы 15% газа". В частности, Индия планирует газифицировать все свои территории, тем самым стимулируя потребление газа и гражданами, и предприятиями.

"Мы полагаем, что нам нужно больше источников газа и нефти со всего мира, поэтому приглашаем всех вас в Индию для того, чтобы работать в рамках совместных проектов", - добавил Гупта в завершение выступления.