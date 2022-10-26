Производство дизтоплива в РФ за 9 месяцев выросло на 5,4%, бензина - на 5,7%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Производства дизтоплива в России в январе-сентябре 2022 года выросло на 5,4% относительно аналогичного периода предыдущего года, автомобильного бензина - на 5,7%, сообщил Росстат.

При этом общий выпуск кокса и нефтепродуктов за отчетный период сократился на 0,6% по сравнению с показателем 2021 года.

По итогам девяти месяцев выпуск дизельного топлива составил 62,5 млн т. В сентябре отечественные НПЗ произвели 6,6 млн т, что на 8% меньше, чем в августе, но на 4% больше, чем в сентябре 2021-го.

Производство бензина в январе-сентябре 2022 года составило 31,8 млн т. В сентябре выпущено 3,4 млн т, что на 9,1% меньше, чем в августе, но на 5,6% больше, чем в аналогичный месяц прошлого года.

Выпуск топочного мазута в январе-сентябре составил 30,5 млн т, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре было выпущено 3,3 млн т мазута, что меньше, чем в августе и сентябре 2021 года на 4% и 8,3% соответственно.

Производство сжиженных углеводородных газов (СУГ) в отчетном периоде снизилось на 2%, до 11,8 млн т. В сентябре было произведено 1,3 млн т пропана и бутана, что меньше, чем в августе и сентябре 2021 года на 5,8% и 5,7% соответственно.

Выпуск кокса и полукокса из каменного угля в январе-сентябре сократился на 8% относительно аналогичного периода прошлого года - до 19,3 млн т. В сентябре было выпущено 2,1 млн т данного вида топлива, что соответствует уровню августа, но на 7,1% меньше, чем в сентябре 2021-го.

Как сообщалось, по итогам 2021 года в РФ произведено 40,8 млн т бензина (рост на 6,2% год к году) и 80,3 млн т дизельного топлива (рост на 3,2%).