Биржевые цены на топливо в октябре снизились на 6-9%

При этом цены на дизельное топливо бьют рекорды, а бензины обновляют минимумы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - По итогам октября биржевые цены на автомобильное топливо в России значительно снизились относительно начала месяца. Однако, несмотря на понижательную динамику, стоимость дизельного топлива продолжает находится на рекордных исторических значениях. Цены на бензин каждую неделю обновляли минимум.

Данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) свидетельствуют, что стоимость бензинов в октябре опустилась до минимумов начала 2016 года: Аи-92 подешевел на 8,8%, до 35 224 рублей за тонну, Аи-95 - на 8,9%, до 37 443 рублей за тонну.

Стоимость зимнего ДТ по итогам последнего торгового дня октября установилась на отметке 69,1 тысячи рублей за тонну. С начала месяца стоимость данного вида топлива снизилась на 6,5%, однако в среднемесячном выражении она является историческим максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года - 67,28 тысячи рублей/т.

Независимый отраслевой аналитик Виктор Костюков предполагает, что цена на зимнее ДТ может сохраняться на текущем уровне до декабря, поскольку на оптовом рынке сформировался баланс спроса и предложения. При этом эксперт отмечает, что есть и предпосылки для дальнейшего роста. "Не исключено влияние климатического фактора. Налетевшие морозы могут подтолкнуть вверх спрос на морозостойкое топливо, а вместе с ним цены", - считает Костюков.

Ранее сообщалось, что с продажами дизельного топлива на СПбМТСБ впервые за долгие годы вышли белорусские НПЗ. Но их объемы продаж не помогут снять напряжение в ценообразовании при торгах зимним ДТ на СПбМТСБ.

Федеральная антимонопольная служба ранее сообщала, что обращалась к нефтяным компаниям по проблемам зимнего ДТ, работает с правительством по этому вопросу. В пятницу представитель ФАС сообщил "Интерфаксу", что совместно с органами власти и участниками рынка прорабатывает вопрос об изменении нормативов продаж дизтоплива с учетом баланса спроса и предложения.

"По мнению ведомства, необходимо усилить контроль за установлением сроков плановых ремонтов и профилактических работ установок НПЗ на сезонное топливо. Еще одна мера - продление субсидии как минимум на 2023 год на перевозку топлива на Дальний Восток, а также её распространение на Красноярский край и Иркутскую область", - добавил представитель ФАС.

В Минэнерго сообщили "Интерфаксу", что текущая ситуация с биржевыми ценами на зимнее ДТ обусловлена "сезонным фактором и высокой внешней ценовой конъюнктурой".

"Для стабильности биржевых цен предприятия топливно-энергетического комплекса продолжают постепенно увеличивать объемы продукции, реализуемой на бирже. Во второй половине октября среднесуточный объем реализации зимних сортов дизельного топлива отечественными компаниями-производителями вырос до 41,3 тыс. т/с, что на 20% выше уровня октября 2021 года", - сообщил представитель ведомства.

Он отметил, что министерство оценивает спрос на зимнее дизтопливо в текущий осенне-зимний период в 20 млн т. "Почти 100% морозостойких сортов дизельного топлива (за исключением межсезонного топлива) произведенных в РФ, будет направлено на внутренний рынок", - сказал представитель Минэнерго, отметив, что ведомство отслеживает ситуацию на рынке с учетом текущих колебаний баланса спроса и предложения.