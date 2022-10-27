Прибыль крупных промпредприятий Китая ускорила темпы снижения

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий упала на 2,3% в годовом исчислении и составила 62,44 трлн юаней ($8,7 трлн), сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Темпы снижения ускорились по сравнению с январем-августом, спад за которые составил 2,1%.

Ускорение падения прибыли промышленных компаний КНР связано со снижением курса юаня, усилением кризиса в секторе недвижимости страны, а также с сохранением жесткой политики Пекина по борьбе с коронавирусом.

Прибыль государственных промышленных компаний увеличилась на 3,8%, тогда как частных - рухнула на 8,1%.

Рост прибыли в январе-сентябре был отмечен в 21 отрасли из 41. Совокупная прибыль компаний в сфере черной металлургии рухнула на 91,4%, цветной металлургии - на 14,4%. Прибыль компаний, производящих оборудование, упала на 7,2%, автомобили - на 1,9%, добывающих энергоресурсы - на 67,7%.