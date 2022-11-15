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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Китае в октябре розничные продажи сократились впервые за 5 месяцев

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Китае в октябре рост промпроизводства замедлился, а розничные продажи снизились впервые за пять месяцев, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Объем промпроизводства увеличился на 5% относительно октября прошлого года после подъема на 6,3% в сентябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение показателя на 5,2%.

Ослабление темпов увеличения промпроизводства говорит о том, что экономика Китая теряет импульс к росту на фоне подъема заболеваемости COVID-19 в стране, а также строгих карантинных ограничений.

Розничные продажи в Китае в октябре снизились на 0,5% в годовом выражении после повышения на 2,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение на 1%.

Безработица в Китае в прошлом месяце осталась на сентябрьском уровне - 5,5%.

Инвестиции в основные активы в КНР с начала 2022 года увеличились на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Эксперты ожидали повышения на 5,9%.

Китай ГСУ КНР
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