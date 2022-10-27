Импорт СПГ в Европе продолжает сокращаться на фоне теплой осени

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ветрогенерация в Европе продолжает снижаться, сокращается приток газа в регазификационные терминалы СПГ - все это оказывает отрезвляющее действие на спотовый рынок газа.

Украинский транзит

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в среду был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Этот октябрь в Европе, особенно его заключительная неделя, обещают быть необычайно теплыми - как минимум за последние несколько лет наблюдений. Средняя температура воздуха почти на 3 градуса выше, чем годом ранее. А в конце текущей недели синоптики обещают региону новую волну практически летнего тепла.

Почти все страны Европы заполнили свои хранилища либо до нормативного (80%), либо предельного уровня. Также до максимального уровня за три года выросли запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов. Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работают с производительностью около 61%. В сентябре и августе - 59%.

На этом фоне спотовая цена газа в Европе падала до минимальных значений с апреля 2021 года. Контракт с поставкой во вторник на хабе TTF в Нидерландах снижался до $272 за тысячу кубометров, но контракт на четверг вырос до $409. Фьючерс на ноябрь закрылся на уровне $1032.

Продолжает снижаться выработка ветроэнергетических установок в Европе. В среду их вклад в энергобаланс ЕС составил лишь 15,5% после 23,5% в понедельник. За прошлую неделю их вклад был в среднем 18,5%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого значения в 80%. После этого было заметно значительное сокращение темпов закачки.

Сейчас запасы выросли до 93,79%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (24 октября) составил 0,16 процентного пункта. В абсолютном значении в ПХГ накоплено более 100 млрд куб. м активного газа.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Безнадежно отстает Латвия. Запасы газа в Инчукалнском ПХГ самые низкие в ЕС - 56%. Это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран: трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

В США темп закачки падает вторую неделю подряд. За последнюю отчетную неделю (по данным на 14 октября) было закачано 3,1 млрд куб. м после 3,5-3,6 млрд куб. м в предыдущие две недели.

Американские газовики смогли нарастить темпы в период межсезонья благодаря завершению периода работы кондиционеров и остановке на плановый ремонт (до 18 октября) завода СПГ Cove Point. Однако далее свободного газа для восполнения резервов будет все меньше - из-за роста экспорта и потребления внутри страны.

Текущий уровень запасов составляет менее 70%, что существенно уступает показателям ПХГ Европы и России - свыше 90%.

Сейчас обънмы газа в ПХГ США на 9,4% превосходят минимальный уровень для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 5%.