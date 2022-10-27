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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

TotalEnergies прогнозирует сохранение высоких цен на газ в Европе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies ожидает сохранения высоких цен на газ, а также значительной маржи переработки дистиллятов, говорится в отчете компании за III квартал.

"Цены на газ, вероятно, сохранятся высокими из-за необходимости импортировать сжиженный природный газ в Европу из США. В дополнение, маржа переработки, особенно по дистиллятам, видимо, останется высокой из-за эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Европу с февраля 2023 года", - полагают в TotalEnergies.

Компания отмечает, что рынки нефти и газа остаются подвержены высокой волатильности. Цены на нефть, несмотря на предполагаемое снижение мирового спроса в 2023 году, поддерживаются решением ОПЕК+ снизить квоты на добычу на 2 млн баррелей в сутки, а также имплементацией эмбарго ЕС на импорт российской нефти с декабря 2022 года.

TotalEnergies Франция Европа США ОПЕК
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