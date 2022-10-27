Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Решетников ждет перехода экономики РФ к поквартальному росту уже в конце года

Решетников ждет перехода экономики РФ к поквартальному росту уже в конце года
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ситуация в экономике РФ стабилизировалась, она лучше, чем ожидалось изначально, поквартальный рост может начаться уже в конце 2022 года, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в четверг в Баку.

"Ситуация в экономике РФ стабилизировалась, идет активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, идет структурная адаптация экономики. По тем цифрам, которые сейчас есть, мы видим, что процесс протекает активно и в общем даже быстрее, чем предполагали", - сказал он.

"Стабилизируется ситуация и с инфляцией, это позволяет Банку России снижать ключевую ставку, на крайне низком уровне остается государственный долг, это позволяет оставлять нам маневр в бюджетной политике", - добавил министр.

"Несмотря на то, что по следующему году мы ждем еще некоторую отрицательную динамику (в экономике - ИФ), она связана с высокой базой первого квартала этого года, в поквартальном исчислении (очищенный от сезонности к предыдущему кварталу - ИФ) уже в конце этого года экономика перейдет к росту", - ожидает Решетников.

Как сообщалось, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2022 году снизится на 2,9%, в 2023 году сократится на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% в год.

Максим Решетников Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава "Роснефти" отметил, что BP остается ее "теневым" акционером

Сечин назвал введение потолков цен на энергоресурсы покушением на основы рынка

Сечин назвал введение потолков цен на энергоресурсы покушением на основы рынка

В Москве в октябре спрос на аренду жилья упал на 20%

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года

Meta сократила квартальную прибыль вдвое

Цена Brent приблизилась к $96 за баррель

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов

"Соллерс" до конца года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом

"Соллерс" до конца года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом

В Молдавии заявили, что "Газпром" еще не подтвердил объемы поставок на ноябрь

Ford продал долю в российском СП c группой "Соллерс"

Ford продал долю в российском СП c группой "Соллерс"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });