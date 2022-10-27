Решетников ждет перехода экономики РФ к поквартальному росту уже в конце года

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ситуация в экономике РФ стабилизировалась, она лучше, чем ожидалось изначально, поквартальный рост может начаться уже в конце 2022 года, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в четверг в Баку.

"Ситуация в экономике РФ стабилизировалась, идет активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, идет структурная адаптация экономики. По тем цифрам, которые сейчас есть, мы видим, что процесс протекает активно и в общем даже быстрее, чем предполагали", - сказал он.

"Стабилизируется ситуация и с инфляцией, это позволяет Банку России снижать ключевую ставку, на крайне низком уровне остается государственный долг, это позволяет оставлять нам маневр в бюджетной политике", - добавил министр.

"Несмотря на то, что по следующему году мы ждем еще некоторую отрицательную динамику (в экономике - ИФ), она связана с высокой базой первого квартала этого года, в поквартальном исчислении (очищенный от сезонности к предыдущему кварталу - ИФ) уже в конце этого года экономика перейдет к росту", - ожидает Решетников.

Как сообщалось, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2022 году снизится на 2,9%, в 2023 году сократится на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% в год.