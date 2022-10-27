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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Глава "Роснефти" отметил, что BP остается ее "теневым" акционером

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Британская BP остается "теневым" акционером "Роснефти", сохраняя все права и соответствующие ее пакету дивиденды. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

"В качестве ремарки хотел бы проинформировать уважаемых коллег о том, что несмотря на яркие заявления совета директоров ВР от 27 февраля текущего года о принятом решение прекратить участие в акционерном капитале "Роснефти", это свое решение компания не выполнила. И, несмотря на всю риторику, продолжает оставаться, я бы сказал, "теневым" акционером. Не участвует в работе органов управления компании, сохраняя все права и соответствующие пакету дивиденды. Пользуясь случаем, хочу передать нашим друзьям из ВР, что полагающиеся им за второе полугодие 2021 года дивиденды в размере $700 млн перечислены на открытые для них счета", - сказал Сечин.

Он отметил, что продолжается успешная реализация совместных проектов: "В сентябре, несмотря на отсутствие финансирования от партнёра, мы точно в запланированный срок запустили в эксплуатацию крупный газовый проект Харампур, который позволил увеличить добычу компании на 11 млрд куб. м в год".

"Напомню, что доходы ВР от участия в акционерном капитале и совместных предприятиях с "Роснефтью" составили $37 млрд при общем объеме денежных инвестиций порядка $10 млрд. Это отличная компенсация на вложенный капитал", - подчеркнул он.

Роснефть BP Игорь Сечин
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