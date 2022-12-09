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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

BP сообщила о сложностях с продажей своей доли в "Роснефти"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - BP plc продолжает искать покупателя на свою долю в "Роснефти" и активно маркетирует актив на рынке, но процесс выхода осложняет множество факторов, заявила британская компания.

ВР владеет 19,75% "Роснефти", спустя всего несколько дней после начала военной операции на Украине британская компания заявила о намерении выйти из этой инвестиции и покинуть российский рынок. Конкретных новостей о судьбе пакета с тех пор не было. В пятницу ВР опубликовала на своем сайте справочную информацию о состоянии процесса выхода из РФ, где подчеркивается, что планы компании остаются неизменными.

ВР изначально ожидала, что продажа доли в "Роснефти" может потребовать значительного времени, практика это подтверждает, говорится в материале. Процесс осложняется и затягивается из-за как международных санкций в отношении России, так и ряда российских нормативных актов. "Возможности по продаже (доли ВР в "Роснефти" - ИФ) ограничены российским законодательством, а также тем фактом, что российское правительство имеет право одобрения любого покупателя. Кроме того, есть ограничения, вытекающие из международных санкций", - поясняет BP.

Компания также заявила, что в курсе объявлений о выплате "Роснефтью" дивидендов (по действующим сейчас в РФ правилам они зачисляются на специальный рублевый счет типа "С" - ИФ), но деньги не получала и в будущем на эти поступления не рассчитывает.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что BP остается "теневым" акционером компании, сохраняя все права и соответствующие пакету дивиденды.

Крупнейшим акционером "Роснефти" является государственное АО "Роснефтегаз"(40,4%), катарская QH Oil Investments LLC владеет 18,46%.

BP Роснефть
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