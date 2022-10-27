Schneider Electric завершила выделение бизнеса в РФ в III квартале

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Французская промышленная группа Schneider Electric SE зафиксировала рост выручки на 22% в третьем квартале 2022 года, который оказался сильнее прогноза экспертов.

В минувшем квартале, завершившемся 30 сентября, компания получила выручку в размере 8,78 млрд евро по сравнению с 7,22 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные компанией, ожидали показатель на уровне 8,47 млрд евро. Органический рост выручки составил 12%.

Schneider Electric отметила ослабление проблем в цепочках поставок, однако добавила, что давление сохраняется в секторе поставок компонентов для электроники.

В то же время компания сообщила, что 27 сентября, в конце квартала, закрыла сделку по продаже российского бизнеса локальному менеджменту, о которой было объявлено в июле. Начиная с четвертого квартала, результаты Schneider Electric Russia не будут учитываться в отчетностях компании.

Списания в результате выделения бизнеса в РФ совпали с оценкой, данной компанией в июле, предполагавшей до 300 млн евро. Компания также зафиксировала потери на конвертации валют в размере 19 млн евро, отмечается в отчетности.

В число активов Schneider Electric в России, в частности, входили завод в Ленинградской области "ЭлектроМоноблок" (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), заводы "Механотроника" (Санкт-Петербург) и "Потенциал" (Козьмодемьянск, Марий Эл). Также компания вела работу в центре инноваций в Иннополисе и лаборатории инноваций в Сколково. Теперь эти активы перечислены в числе тех, которыми управляет "Систэм Электрик".

Schneider Electric сохранила прогноз на 2022 год, предполагающий органический рост выручки на 9-11%, скорректированной EBITA – на 11-15%.

Акции Schneider Electric дешевеют на 4,1% на торгах в Париже в четверг. С начала года капитализация компании упала на 26,3%, до 73,3 млрд евро.