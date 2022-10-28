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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

LG Electronics в III квартале сократил чистую прибыль на 35%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics Inc в третьем квартале снизил чистую прибыль на 35% относительно аналогичного периода прошлого года - до 336,5 млрд вон ($236,7 млн), сообщается в пресс-релизе.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали ее на уровне 341,25 млрд вон.

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При этом операционная прибыль LG увеличилась на четверть и составила 746,6 млрд вон. Выручка выросла на 14% и достигла 21,177 трлн вон.

Эти два показателя совпали с предварительно объявленными данными, которые были опубликованы в начале месяца.

Негативное влияние на результаты компании оказал рост транспортно-логистических расходов, а также усиление конкуренции на фоне сокращения потребления из-за высокой инфляции. Компания прогнозирует дальнейшее снижение потребительского спроса в четвертом квартале.

Котировки акций LG опустились на 0,4% по итогам торгов в пятницу. С начала года рыночная капитализация компании упала более чем на 42%, в то время как южнокорейский фондовый индекс Kospi за этот период потерял около 24%.

LG Electronics
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